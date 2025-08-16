Стало известно, что Трамп сказал Зеленскому после встречи с Путиным

Axios: Трамп считает лучше быстрое мирное соглашение, чем прекращение огня

Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО высказал свое мнение о решение украинского конфликта. Об этом пишет американский новостной портал Axios.

«Я думаю, быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня», — цитирует источник издания американского лидера.

Reuters ранее сообщало, что Трамп провел продолжительный телефонный разговор Зеленским после саммита с Владимиром Путиным на Аляске.

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

Ранее стало известно о предварительном соглашении по прекращению огня на Украине.