Стало известно, что Трамп сказал Зеленскому после встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО высказал свое мнение о решение украинского конфликта. Об этом пишет американский новостной портал Axios.
«Я думаю, быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня», — цитирует источник издания американского лидера.
Reuters ранее сообщало, что Трамп провел продолжительный телефонный разговор Зеленским после саммита с Владимиром Путиным на Аляске.
15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.
По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.
Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.
Ранее стало известно о предварительном соглашении по прекращению огня на Украине.