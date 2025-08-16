На Западе назвали последствия саммита на Аляске

По итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным лидеру США Дональду Трампу придется обсудить с Европой остановку расширения НАТО. Об этом заявил британский дипломат Иан Прауд в соцсети Х.

По его словам, Путин, как кажется, сильно надавил на Трампа, чтобы НАТО сняли с повестки дня.

Эксперт также отметил, что западным странам следовало бы принять это предложение и остановить огонь на Украине. Прауд предположил, что этого никто не захочет.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.