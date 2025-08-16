На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев высказался о первых результатах встречи Путина и Трампа

Медведев об Аляске: РФ и США восстановили механизм встреч на высшем уровне
Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался в своем Telegram-канале о первых результатах встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

«Встреча на Аляске, первые результаты: восстановлен полноценный механизм встреч между Россией и США на высшем уровне. Спокойный, без ультиматумов и угроз», — написал он.

Кроме того, Путин лично и подробно изложил Трампу условия завершения конфликта на Украине; президент США отказался от эскалации давления на Россию; встреча доказала, что переговоры возможны без предварительных условий и одновременно с продолжением боевых действий, рассказал Медведев.

Он также назвал главным, что лидеры РФ и США прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Украину и Европу.

До этого американский президент заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США.

Ранее Трамп посоветовал Зеленскому пойти на сделку с РФ.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
