В Японии заявили, что будут следить за развитием ситуации после саммита России — США

NHK: переговоры РФ и США на Аляске открыли дверь к диалогу

Правительство Японии будет внимательно следить за развитием ситуации после российско-американских переговоров на Аляске, включая возможность и сроки нового саммита. Об этом заявил телеканалу NHK источник в администрации премьер-министра Сигэру Исибы.

По словам собеседника канала, прошедшая встреча лидеров США и России открыла дверь к диалогу.

Вместе тем, по мнению источника, пресс-конференция президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина была «довольно абстрактной», ведь на ней не звучало заявлений о достижении соглашения по урегулированию конфликта на Украине, а говорилось лишь о «прогрессе».

15 августа Путин и Трамп впервые за шесть лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.