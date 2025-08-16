СМИ: Украина и Европа остались на вторых ролях после саммита Путина и Трампа

Саммит на Аляске президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа указывает на начало формирования нового миропорядка, в котором Европа играет только второстепенную роль. Об этом в интервью швейцарской газете 20 Minuten рассказал профессор международных отношений и геополитики Кельнского университета Клеменс Фишер.

По мнению эксперта, по итогам переговоров Украина и Европа «остались с пустыми руками», а российский и американский лидеры «смогли заработать очки». Фишер полагает, что саммит стал отправной точкой в формировании нового мирового порядка, в котором интересы европейцев второстепенны, а встреча стала успехом для президентов РФ и США и одновременно — поражением для Европы.

»<...> она (встреча) прошла не так, как ожидалось, и не так, как надеялись европейцы», — подчеркнул Фишер.

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса. В общей сложности визит Путина в город Анкоридж продлился около пяти часов.

Ранее Путин раскритиковал избирательную систему США.