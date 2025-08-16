На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Украина и Европа остались на вторых ролях после саммита Путина и Трампа

20 Minuten: саммит на Аляске ознаменовал начало нового миропорядка
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Саммит на Аляске президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа указывает на начало формирования нового миропорядка, в котором Европа играет только второстепенную роль. Об этом в интервью швейцарской газете 20 Minuten рассказал профессор международных отношений и геополитики Кельнского университета Клеменс Фишер.

По мнению эксперта, по итогам переговоров Украина и Европа «остались с пустыми руками», а российский и американский лидеры «смогли заработать очки». Фишер полагает, что саммит стал отправной точкой в формировании нового мирового порядка, в котором интересы европейцев второстепенны, а встреча стала успехом для президентов РФ и США и одновременно — поражением для Европы.

»<...> она (встреча) прошла не так, как ожидалось, и не так, как надеялись европейцы», — подчеркнул Фишер.

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса. В общей сложности визит Путина в город Анкоридж продлился около пяти часов.

Ранее Путин раскритиковал избирательную систему США.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами