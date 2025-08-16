Слуцкий заявил, что саммит на Аляске позволил перешагнуть из «вчера в завтра»

Российско-американский саммит на Аляске стал поворотным моментом как в восстановлении диалога между двумя ядерными державами, так и в украинском вопросе. Об этом написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, мероприятие при участии президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в полной мере оправдало заявленный девиз «Стремление к миру», а результаты этой встречи ведут к достижению договоренностей по урегулированию украинского кризиса.

«Это не полный прорыв (его и не ожидали), но значимый поворотный момент и в вопросах восстановления взаимодействия между двумя ведущими ядерными державами, и в вопросах завершения конфликта на Украине», — говорится в сообщении.

Депутат отметил, что город Анкоридж, в котором проходил саммит, уже вошел в историю как начало нового этапа в отношениях между странами.

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем. Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

Ранее Трамп рассказал о результатах встречи с Путиным.