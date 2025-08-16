На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Белый дом опубликовал новое фото Путина с Трампом

Белый дом выложил еще фото со встречи Путина с Трампом, сопроводив его подписью
true
true
true
close
The White House/X

Белый дом опубликовал на своей странице в социальной сети X фото президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным, сопроводив его подписью «целью всегда является мир».

На черно-белом снимке изображены лидеры Соединенных Штатов РФ, а также российский переводчик.

До этого Белый дом выложил на своей странице в X совместное фото лидеров России и Соединенных Штатов, которое сделали перед началом переговоров на Аляске. На снимке политики стоят на фоне баннера со слоганом «Pursuing Peace» («В поисках мира»). Эти слова также стали подписью к публикации.

15 августа Путин и Трамп провели саммит на Аляске. Местом встречи стала объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

Путин в ходе совместной пресс-конференции с Трампом по итогам встречи заявил, что у него установились очень хорошие прямые контакты с главой Белого дома. При этом американский лидер сказал, что оценивает «на десятку» прошедшие переговоры с лидером РФ.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию саммита.

Ранее Трамп назвал Путина «крепким орешком».

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами