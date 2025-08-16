Белый дом опубликовал новое фото Путина с Трампом

Белый дом выложил еще фото со встречи Путина с Трампом, сопроводив его подписью

Белый дом опубликовал на своей странице в социальной сети X фото президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным, сопроводив его подписью «целью всегда является мир».

На черно-белом снимке изображены лидеры Соединенных Штатов РФ, а также российский переводчик.

До этого Белый дом выложил на своей странице в X совместное фото лидеров России и Соединенных Штатов, которое сделали перед началом переговоров на Аляске. На снимке политики стоят на фоне баннера со слоганом «Pursuing Peace» («В поисках мира»). Эти слова также стали подписью к публикации.

15 августа Путин и Трамп провели саммит на Аляске. Местом встречи стала объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

Путин в ходе совместной пресс-конференции с Трампом по итогам встречи заявил, что у него установились очень хорошие прямые контакты с главой Белого дома. При этом американский лидер сказал, что оценивает «на десятку» прошедшие переговоры с лидером РФ.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию саммита.

Ранее Трамп назвал Путина «крепким орешком».