На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аргентинский эксперт оценил итоги встречи Путина и Трампа

Профессор Фиоре Виани: встреча Путина и Трампа стала большим успехом РФ
true
true
true
close
Jae C. Hong/AP

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске – крупный успех российской стороны, свидетельствующий об изменении ситуации в ее пользу. Такое заявление сделал профессор Национального университета Кордовы (Аргентина) Гонсало Фиоре Виани в интервью ТАСС.

«Без сомнения, это достижение Путина и российской дипломатии. Я думаю, что можно говорить о большом успехе. Стало ясно, что ситуация изменилась, и решение конфликта будет намного более позитивным для России, чем ожидалось», – подчеркнул он.

Эксперт назвал прошедший саммит «самым значимым событием десятилетия». Он также выразил уверенность в скором соглашении между Трампом и Путиным, которое может положить конец украинскому конфликту и устранить его первопричины.

15 августа Путин и Трамп провели переговоры на Аляске. Политики говорили почти три часа. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования достичь не удалось, но существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Ранее Трамп дал максимальную оценку своей встрече с Путиным.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами