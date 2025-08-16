Аргентинский эксперт оценил итоги встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске – крупный успех российской стороны, свидетельствующий об изменении ситуации в ее пользу. Такое заявление сделал профессор Национального университета Кордовы (Аргентина) Гонсало Фиоре Виани в интервью ТАСС.

«Без сомнения, это достижение Путина и российской дипломатии. Я думаю, что можно говорить о большом успехе. Стало ясно, что ситуация изменилась, и решение конфликта будет намного более позитивным для России, чем ожидалось», – подчеркнул он.

Эксперт назвал прошедший саммит «самым значимым событием десятилетия». Он также выразил уверенность в скором соглашении между Трампом и Путиным, которое может положить конец украинскому конфликту и устранить его первопричины.

15 августа Путин и Трамп провели переговоры на Аляске. Политики говорили почти три часа. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования достичь не удалось, но существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Ранее Трамп дал максимальную оценку своей встрече с Путиным.