На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский пока не получал информации от Трампа после его встречи с Путиным

FT: Трамп еще не сообщал Зеленскому об итогах разговора с Путиным
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пока не получал информации от главы Соединенных Штатов Дональда Трампа после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источник, близкий к украинскому президенту.

Собеседник издания заявил, что США пока не выходили на связь с Зеленским, и назвал данную ситуацию «очень странной».

В команде Зеленского назвали результаты, достигнутые на саммите между РФ и США, «незначительным прогрессом», пишет издание.

Другой украинский источник в интервью FT назвал состоявшуюся встречу на Аляске «ничегобургером».

Переговоры между лидерами России и США состоялись на военной базе Элмендорф-Ричардсон, расположенной в городе Анкоридж, штат Аляска. Встреча проходила в формате «3 на 3»: помимо президентов, в ней приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков, а также государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник Трампа Стивен Уиткофф.

Ранее Трамп назвал условие для звонка Зеленскому после переговоров с Путиным.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами