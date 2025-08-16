Зеленский пока не получал информации от Трампа после его встречи с Путиным

FT: Трамп еще не сообщал Зеленскому об итогах разговора с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский пока не получал информации от главы Соединенных Штатов Дональда Трампа после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источник, близкий к украинскому президенту.

Собеседник издания заявил, что США пока не выходили на связь с Зеленским, и назвал данную ситуацию «очень странной».

В команде Зеленского назвали результаты, достигнутые на саммите между РФ и США, «незначительным прогрессом», пишет издание.

Другой украинский источник в интервью FT назвал состоявшуюся встречу на Аляске «ничегобургером».

Переговоры между лидерами России и США состоялись на военной базе Элмендорф-Ричардсон, расположенной в городе Анкоридж, штат Аляска. Встреча проходила в формате «3 на 3»: помимо президентов, в ней приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков, а также государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник Трампа Стивен Уиткофф.

