Путин прокомментировал мнение о том, что Трамп не допустил бы конфликта на Украине

Путин согласился с тем, что при Трампе конфликт на Украине не случился бы

Глава РФ Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции по итогам саммита на Аляске согласился с тем, что выиграй нынешний руководитель США Дональд Трамп президентские выборы в 2020 году, конфликт на Украине не начался бы.

«Сегодня мы слышим, когда президент Трамп говорит, что если бы я был президентом, то войны бы не было <...> Я подтверждаю это», — сказал он.

Выступая перед журналистами, Путин отметил, что встречи российского и американского руководств не проводились более четырех лет. Российский лидер подчеркнул, что двум странам необходимо перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству.

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

В общей сложности визит Путина в город Анкоридж продлился около пяти часов. После общения с Трампом президент РФ посетил участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон, а также подарил православной церкви на Аляске икону Германа Аляскинского, покровителя Америки.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине мог перерасти в третью мировую войну.