Посол РФ анонсировал новые консультации с США

Посол Дарчиев: Россия и США проведут консультации по раздражителям в отношениях
«Газета.Ru»

Россия и США в скором времени проведут новые консультации по устранению раздражителей в двусторонних отношениях. Об этом «Известиям» заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

«В скором времени должны пройти очередные консультации по нормализации, мы их называем по раздражителям в двусторонних отношениях», — сказал он.

15 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели саммит на Аляске. Местом встречи стала объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

Путин после переговоров в узком формате выразил благодарность Трампу за доверительный тон, преобладавший в ходе их беседы. По словам лидера РФ, глава Белого дома проявляет искреннюю заботу о благополучии своей страны, однако также понимает, что у России есть собственные национальные интересы.

27 февраля и 10 апреля в Стамбуле прошли переговоры, посвященные нормализации работы посольств РФ и США и обсуждению путей преодоления «раздражителей» в отношениях двух стран. Российскую делегацию возглавлял Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

По итогам первой встречи американская сторона передала агреман на назначение Дарчиева послом России в Вашингтоне. По результатам второго раунда стороны обменялись нотами о гарантиях беспрепятственного банковского обслуживания дипмиссий, договорились об упрощении визового режима и мерах по облегчению передвижения дипломатов.

Ранее Путин заявил, что Россия и США всегда находили нечто общее.

