На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Обнародовано меню несостоявшегося обеда делегаций Путина и Трампа

Life: в меню несостоявшегося обеда Путина и Трампа вошли палтус и крем-брюле
true
true
true
close
Evan Vucci/AP

Опубликовано меню дипломатического обеда, который ожидал делегации России и США на военной базе в Анкоридже, по завершении встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Перечень блюд приводит Life.

В качестве закуски указан зеленый салат с заправкой «шампанское винегрет», а также хлеб на закваске с лимонно-розмариновым маслом. В качестве основных блюд были представлены на выбор филе-миньон в коньячно-перечном соусе или палтус. На десерт — классическое крем-брюле с мороженым.

Однако совместный обед американской и российской делегаций был отменен. В Белом доме заявили, что Трамп после встречи сразу отправился обратно в Вашингтон.

15 августа на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска) прошел саммит Путина и Трампа. По итогам встречи американский лидер заявил, что мирного урегулирования по Украине достичь не удалось. По словам Трампа, несмотря на то, что о мире договорить не получилось, существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Ранее в США заявили о нарушенной Путиным традиции на встрече с Трампом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами