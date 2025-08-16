Обнародовано меню несостоявшегося обеда делегаций Путина и Трампа

Life: в меню несостоявшегося обеда Путина и Трампа вошли палтус и крем-брюле

Опубликовано меню дипломатического обеда, который ожидал делегации России и США на военной базе в Анкоридже, по завершении встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Перечень блюд приводит Life.

В качестве закуски указан зеленый салат с заправкой «шампанское винегрет», а также хлеб на закваске с лимонно-розмариновым маслом. В качестве основных блюд были представлены на выбор филе-миньон в коньячно-перечном соусе или палтус. На десерт — классическое крем-брюле с мороженым.

Однако совместный обед американской и российской делегаций был отменен. В Белом доме заявили, что Трамп после встречи сразу отправился обратно в Вашингтон.

15 августа на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска) прошел саммит Путина и Трампа. По итогам встречи американский лидер заявил, что мирного урегулирования по Украине достичь не удалось. По словам Трампа, несмотря на то, что о мире договорить не получилось, существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Ранее в США заявили о нарушенной Путиным традиции на встрече с Трампом.