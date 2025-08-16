Трамп рассказал о своих ожиданиях по урегулированию на Украине

Трамп заявил, что не намерен тратить время в пустую и ждет прогресса по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на прогресс по урегулированию конфликта Украине уже на текущей неделе. Соответствующее заявление он сделал в интервью с телеканалом Fox News, которое было записано до его саммита с президентом России Владимиром Путиным.

«Я не намерен тратить на это время, силы и деньги впустую. Я хочу это сделать и закончить на этой неделе, а не на следующей, чтобы мы провели вторую встречу», — сказал глава Белого дома.

15 августа Путин и Трамп провели саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

На пресс-конференции по итогам встречи американский лидер заявил, что в ходе переговоров с российским президентом мирного урегулирования по Украине достичь не удалось.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

