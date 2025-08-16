Путин высказался об отсутствии встреч руководств РФ и США более четырех лет

Путин: РФ и США необходимо перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству

Глава РФ Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что встречи российского и американского руководств не проводились более четырех лет, отметив, что это большой срок.

«Нашим странам важно и нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству», — подчеркнул российский лидер.

Выступая перед журналистами он также подтвердил слова Трампа о том, что будь он президентом, войны на Украине не случилось бы.

Кроме того, в своей речи Путин заявил о том, что у России и США есть много интересных направлений для совместной работы. Политик подчеркнул, что надеется на взаимодействие двух стран в Арктике и хочет, чтобы западное побережье США и российский Дальний Восток начали взаимодействие.

15 августа Путин и Трамп проводят саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине мог перерасти в третью мировую войну.