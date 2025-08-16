На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин назвал логичным проведение саммита между США и Россией на Аляске

Путин: проведение саммита на Аляске логично, так как Россия и США — соседи
true
true
true

Проведение саммита на Аляске — это логично, поскольку Россия и США являются соседями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске.

«Хотел бы еще раз поблагодарить моего коллегу за предложение приехать на Аляску. Логично встретиться здесь, ведь наши страны, хоть их разделяют океаны, — близкие соседи», — сказал он.

Глава российского государства отметил, что при встрече с американским лидером поприветствовал его как соседа.

Стало известно, что Трамп созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским после саммита с российским лидером Владимиром Путиным.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Путина и Трампа на Аляске.

Ранее Путин высоко оценил прямые контакты с Трампом.

Встреча Путина и Трампа
