США обсуждали привлечение российских ледоколов для своих проектов

Reuters: в США обсуждали привлечение российских ледоколов к добыче газа
ФГУП «Атомфлот»

Перед саммитом на Аляске администрация США рассматривала вариант привлечения российского атомного ледокольного флота к реализации американских проектов, связанных с добычей сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

«В США велись внутренние переговоры об использовании российских атомных ледоколов для поддержки развития проектов по добыче газа и СПГ на Аляске», — говорится в статье.

По данным агентства, чиновники Белого дома надеялись заключить данную сделку с Россией на саммите на Аляске.

1 мая газета The Wall Street Journal сообщала, что Соединенные Штаты нуждаются в ледокольном флоте для сохранения лидерства в Арктическом регионе, но не обладают достаточными ресурсами для самостоятельного решения этой проблемы. Согласно данным издания, компании из Финляндии, в частности, Aker Arctic, заявили о своей заинтересованности в сотрудничестве по данному вопросу.

Ранее США начали использовать полярный ледокол Storis.

