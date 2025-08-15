Российская делегация отправилась с цветами на переговоры Путина и Трампа

Делегация РФ поехала на саммит с цветами, вероятно, для возложения на могилу

Российская делегация, направляющаяся на переговоры между лидерами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, взяла с собой букеты алых роз, предположительно, для возложения после завершения встречи на могилу советских летчиков. Об этом пишет РИА Новости.

Перед посадкой в автомобили членам российской делегации доставили около десяти букетов цветов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что возложение цветов произойдет после завершения всей рабочей программы, незадолго до вылета.

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков отметил, что рядом с военной базой Эльмендорф-Ричардсон, где планируется проведение переговоров, расположено мемориальное кладбище, на котором захоронены девять советских летчиков, а также двое военнослужащих и двое гражданских лиц. В период с 1942 по 1945 год они перегоняли самолеты из США в Советский Союз в рамках программы ленд-лиза.

