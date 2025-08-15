Трамп заявил, что сделку по миру на Украине должны согласовать Москва и Киев

Трамп: сделку по миру на Украине должны согласовать Москва и Киев

Президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании Fox News заявил, что сделку по миру на Украине должны согласовать Москва и Киев.

«Не я должен вести переговоры о сделке по Украине, но я, определенно, могу подготовить почву для переговоров о сделке», — отметил глава Белого дома.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа встретились на Аляске. Они пожали друг другу руки на ковровой дорожке, которую расстелили прямо на летном поле, и направились на место проведения переговоров на одном автомобиле. При этом лидеры двух государств воздержались от комментариев для прессы и не стали отвечать на вопросы СМИ.

После общения тет-а-тет в лимузине главы Белого дома начались переговоры Путина и Трампа в формате «три на три».

