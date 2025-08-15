Патриарх Кирилл назвал исторической встречу Путина и Трампа на Аляске

РПЦ: патриарх Кирилл помолился об успехе переговоров Путина и Трампа на Аляске

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился об успешном развитии отношений между Россией и США в преддверии саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте Московской патриархии.

«Сегодня на Аляске президент Российской Федерации встречается с президентом Соединенных Штатов. Эта встреча, несомненно, историческая», — приводятся в публикации слова патриарха.

В РПЦ рассказали, что патриарх Кирилл в домовом храме в честь Владимирской иконы Божией Матери в Москве совершил молебен «пред началом всякого доброго дела». Он отметил, что ничто не может так повлиять на развитие человеческой цивилизации, как состояние российско-американских отношений. По мнению главы Русской церкви, если они будут развиваться в положительном ключе, то мир планете обеспечен.

Патриарх считает, что цель встречи лидеров двух государств — предотвратить всякую возможность реального военного столкновения между Россией и США, поскольку эта война приведет к «тяжелому и трагическому концу бытия человеческого рода».

Владимир Путин и Дональд Трамп договорились встретиться 15 августа на Аляске. Их переговоры пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, начало запланировано на 11:30 по местному времени (22:30 мск). Главной темой обсуждения российского и американского лидеров станет урегулирование конфликта на Украине.

Ранее жители Анкориджа рассказали об обстановке перед встречей Путина и Трампа.