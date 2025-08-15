На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США допустили, что после Аляски встреча с Зеленским уже не потребуется

Журналист Бом: после Аляски никаких встреч с Зеленским не будет
Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

После саммита Россия — США на Аляске дополнительная встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским вряд ли потребуется. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал американский журналист Майкл Бом. По его словам, Москва и Вашингтон смогут решить ключевые вопросы.

«Я не думаю, что после саммита на Аляске будет вторая встреча, уже с Зеленским. Об этом многие пишут. Но я думаю, что Трамп пропустит этот этап. Потому что он будет считать, что это не нужно. Это не нужно, все будет решено в пятницу», — сказал Бом.

Если Киев и Брюссель будут сопротивляться принятым Россией и США решениям, Трамп прибегнет к привычным инструментам давления, в частности, экономическим, считает обозреватель.

Саммит Россия — США состоится 15 августа на Аляске, в городе Анкоридж. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча запланирована на 22:30 по московскому времени и начнется с беседы глав государств тет-а-тет в присутствии переводчиков.

По его словам, на саммите будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества России и Соединенных Штатов. Однако центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса. Помощник президента также отметил, что предстоит рассмотреть и вопросы стратегической стабильности, и другие актуальные международные проблемы.

Ранее в Британии рассказали об опасности российско-американского саммита для Зеленского.

