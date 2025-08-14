На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили о решающей роли России в демилитаризации Украины

Риттер: параметры и условия демилитаризации Украины будет определять Россия
Андрей Бортко/РИА Новости

Параметры и условия демилитаризации Украины будет определять Россия. Об этом заявил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер в интервью ТАСС.

«Лучшим решением было бы добиться безоговорочной капитуляции Украины, тогда Россия смогла бы диктовать условия», — отметил он.

При этом он выразил мнение, что правительство РФ не стремится к безоговорочной капитуляции Украины, поэтому, как считает эксперт, будут найдены компромиссы для урегулирования конфликта. Риттер добавил, что именно российским, а не украинским властям предстоит решить, на какие компромиссы они готовы пойти в вопросе демилитаризации армии противника.

Урегулирование конфликта на Украине станет главной темой на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, переговоры глав государств начнутся в 11:30 по местному времени (22:30 мск) в Анкоридже.

Ушаков уточнил, что вместе с Путиным участие в переговорах с США примет российская делегация, в состав которой входит в том числе он сам.

Ранее Мерц раскрыл позицию Украины по территориальным вопросам.

