Туск обеспокоился, что Путин и Трамп обсудят сокращение войск НАТО в Европе

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на Аляске могут обсудить сокращение численности войск НАТО в Восточной Европе. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, чьи слова приводит The Financial Times.

«В течение последних нескольких дней мы слышим, что русские очень хотели бы включить в переговоры о будущем Украины обсуждение вопроса о сокращении присутствия НАТО, например, в Польше», — сказал Туск.

Он призвал лидеров стран НАТО проявить единство в этом вопросе. Кроме того, премьер Польши призвал к единству с новым президентом страны Каролем Навроцким, которого Дональд Трамп пригласил к участию в онлайн-конференции с лидерами ЕС в среду.

15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

