Премьер Британии назвал «непоколебимой» поддержку Украины

Стармер: Украина должна иметь прочные гарантии безопасности в рамках сделки
Alastair Grant/Reuters

Украинскую сторону необходимо обеспечить надежными гарантиями безопасности в рамках урегулирования конфликта, заявил премьер Великобритании Кир Стармер по итогам видеоконференции между лидерами Евросоюза. Его слова приводятся на сайте британского правительства.

«Премьер дал четко понять, что наша поддержка Украины непоколебима. Международные границы не должны меняться силой», — говорится в сообщении.

По словам премьера, Киев должен иметь надежную возможность обеспечивать свою территориальную целостность в рамках любой сделки.

13 августа в Берлине прошла видеоконференция по Украине с участием европейских лидеров. Президент Украины Владимир Зеленский лично прилетел в Германию, чтобы поприсутствовать во время онлайн-встречи европейцев с американским лидером Дональдом Трампом.

По итогам мероприятия глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз, США и НАТО укрепили единую позицию по Украине. По словам еврочиновницы, стороны намерены продолжать взаимодействие.

Ранее в Киеве испугались, что Трамп навяжет Украине условия мира после встречи с Путиным.

