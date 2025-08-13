На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Ирана раскритиковал Нетаньяху за обещания помочь с решением проблемы воды

Пезешкиан: Нетаньяху делает пустые обещания, говоря о помощи Ирану с водой
Iran's Presidential website/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху делает пустые обещания, говоря о готовности своей страны помочь Ирану в решении проблем с водоснабжением. Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан в социальной сети X.

«Режим, который лишает жителей Газы воды и еды, хочет обеспечить народ Ирана водой? Пустые обещания!» — написал президент Ирана.

Накануне Нетаньяху обратился к гражданам Ирана, предложив помощь в решении проблем с водоснабжением в случае политических перемен. В речи премьер Израиля заявил, что иранские власти «проиграли Двенадцатидневную войну» с Израилем и ограничивают права граждан.

9 августа агентство Reuters сообщило, что Иран за последние месяцы арестовал 20 человек, предположительно, являющихся сотрудниками израильской разведки «Моссад». При этом обвинения против некоторых из них впоследствии были сняты.

Ранее в Израиле выступили с угрозами к Лондону из-за Палестины.

