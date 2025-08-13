В США заявили, что Зеленский столкнулся с «идеальным штормом»

Axios: Зеленский столкнулся со штормом в преддверии саммита Трампа и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с «идеальным штормом» в преддверии переговоров американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Об этом пишет американский портал Axios.

«Зеленский сталкивается с идеальным штормом: внезапный прорыв РФ на поле боя, растущее недовольство дома, и наиважнейший саммит на Аляске в пятницу, который может загнать его в дипломатический угол», — говорится в материале.

Журналисты добавили, что Зеленский и его команда в преддверии переговоров на Аляске пытаются оказать влияние на Трампа. В частности, по их данным, украинский лидер преуменьшает успехи России на поле боя и проводит телефонные разговоры с лидерами стран Европы.

13 августа экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский предпринимает усилия для срыва встречи президентов России и США. Бывший глава украинского кабмина уверен, что саммит Путина и Трампа в Анкоридже пройдет в любом случае.

