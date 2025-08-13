На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что Зеленский столкнулся с «идеальным штормом»

Axios: Зеленский столкнулся со штормом в преддверии саммита Трампа и Путина
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с «идеальным штормом» в преддверии переговоров американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Об этом пишет американский портал Axios.

«Зеленский сталкивается с идеальным штормом: внезапный прорыв РФ на поле боя, растущее недовольство дома, и наиважнейший саммит на Аляске в пятницу, который может загнать его в дипломатический угол», — говорится в материале.

Журналисты добавили, что Зеленский и его команда в преддверии переговоров на Аляске пытаются оказать влияние на Трампа. В частности, по их данным, украинский лидер преуменьшает успехи России на поле боя и проводит телефонные разговоры с лидерами стран Европы.

13 августа экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский предпринимает усилия для срыва встречи президентов России и США. Бывший глава украинского кабмина уверен, что саммит Путина и Трампа в Анкоридже пройдет в любом случае.

Ранее на Украине спрогнозировали будущее Зеленского после встречи Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами