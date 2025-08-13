В Египте рассказали о содействии сотрудничеству Ирана с МАГАТЭ

Глава МИД Египта Абдель Аты: Каир работает с Тегераном над деэскалацией с МАГАТЭ

Египет стремится содействовать продолжению сотрудничества Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), а также возобновлению переговоров исламской республики с США. Об этом сообщил РИА Новости глава египетского МИД Бадр Абдель Аты.

По его словам, Каир работает совместно с Тегераном над деэскалацией конфликта интересов между сторонами.

«Это (деэскалация, — «Газета.Ru») требует содействия открытию каналов сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ и возобновлению переговоров с американской стороной», — сообщил Абдель Аты.

Дипломат отметил, что работа ведется над проведением контактов между всеми сторонами, включая страны «евротройки» (Франция, Германия и Великобритания).

22 июля глава МИД исламской Республики Аббас Арагчи заявил, что Иран продолжает сотрудничество с МАГАТЭ, не исключает, что в будущем в страну могут вернуться инспекторы агентства.

Арагчи позднее сообщал, что в августе планируются переговоры с Международным агентством по атомной энергии о новых способах взаимодействия после приостановки сотрудничества по инициативе Тегерана. По словам Арагчи, несмотря на принятие такого решения, Иран продолжает неукоснительно выполнять свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соглашению о гарантиях с агентством.

Ранее в Европе приготовились ввести новые санкции против Ирана.