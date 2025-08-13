Эксперт объяснил, какую мечту пытается воплотить Киев, атакуя курорты РФ

Атакуя Сочи и другие курортные города России в разгар сезона, Киев пытается не только создать видимость высокой боеспособности украинской армии, но и посеять смуту среди россиян. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин.

«Они мечтают возбудить противодействие со стороны нашей общественности, наших граждан тем мероприятиям, которые проходят в зоне СВО. То есть подвигнуть нас на протест. Это самая главная задача, о выполнении которой они мечтают. Но у них с каждым годом это все хуже получается», — сказал эксперт.

Подобные атаки только консолидируют российское общество, подчеркнул он.

8 августа в Сочи, Анапе и Адлере временно закрыли пляжи и отменили более 50 авиарейсов из-за опасности атаки БПЛА. Более того, на границе РФ и Абхазии приостановил работу КПП «Псоу». Военные в республике привели комплексы ПВО в состояние боевой готовности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее силы ПВО сбили беспилотники в трех районах Ростовской области.