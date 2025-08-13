В США заявили, что Европа будет «умолять» Трампа не заключать сделку с Путиным

NYT: Европа будет умолять Трампа не заключать соглашение с Путиным по Украине

Европейские лидеры будут «умолять» президента США Дональда Трампа не заключать соглашения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Многочисленные публичные заявления Мерца и других указывают на то, что лидеры будут умолять Трампа не заключать мирное соглашение с Путиным», — говорится в сообщении издания.

Европейские лидеры подчеркнут, пишет NYT, что любые обсуждения условий окончания конфликта должны начинаться с полного прекращения огня. В ЕС также считают, что одобрение Европы необходимо для реализации любых планов по обеспечению перемирия с участием европейских войск.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа на Аляске.

В Кремле подтвердили дату и место саммита. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, выбор Аляски логичен — здесь пересекаются экономические интересы Российской Федерации и США, в том числе в Арктике.

Ключевая тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Москва пригласила Трампа провести следующую встречу в России.

Ранее Рубио заявил, что Трамп не считает встречу на Аляске победой Путина.