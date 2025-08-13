На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава РФПИ призвал к исправлению ошибок бывшего президента Байдена

Глава РФПИ Дмитриев: ошибки Байдена и его администрации необходимо исправить
true
true
true
close
Marco Bello/Reuters

Ошибки бывшего экс-главы Белого дома Джо Байдена и его администрации необходимо исправить для мира и безопасности. Об этом генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил на своей странице в социальной сети X.

Комментируя публикацию Белого дома, в которой нынешнего лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа назвали «президентом мира», Дмитриев подчеркнул, что мир нуждается в мире и безопасности. Поэтому ошибки Байдена следует исправить.

9 августа сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян готовы совместно выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом они заявили во время трехсторонней встречи в Вашингтоне.

7 августа Камбоджа официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира.

Ранее эксперт объяснил, в каком случае Трампу не видать Нобелевской премии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами