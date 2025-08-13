Ошибки бывшего экс-главы Белого дома Джо Байдена и его администрации необходимо исправить для мира и безопасности. Об этом генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил на своей странице в социальной сети X.

Комментируя публикацию Белого дома, в которой нынешнего лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа назвали «президентом мира», Дмитриев подчеркнул, что мир нуждается в мире и безопасности. Поэтому ошибки Байдена следует исправить.

9 августа сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян готовы совместно выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом они заявили во время трехсторонней встречи в Вашингтоне.

7 августа Камбоджа официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира.

Ранее эксперт объяснил, в каком случае Трампу не видать Нобелевской премии.