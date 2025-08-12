Путин поприветствовал участников молодежного форума «Шум»

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам молодежного форума «Шум», который стартовал в Калининградской области. Текст из обращения главы государства опубликован на сайте Кремля.

Путин заявил, что ему отрадно, что проект развивается и собирает в одном месте талантливых и открытых к новым знаниям начинающих журналистов, пресс-секретарей, представителей других специальностей в медиасфере и студентов профильных вузов. Российский лидер отметил, что в ходе дискуссий и встреч с известными экспертами участники форума смогут обсудить широкий круг профессиональных проблем и получить поддержку от единомышленников.

«Подчеркну, именно от вас, участников форума, работающих в СМИ, вашей компетентности, ответственной гражданской позиции, грамотного владения современными коммуникационными технологиями во многом зависит объективное освещение жизни нашей страны», — говорится в приветствии президента.

Всероссийский молодежный образовательный форум «Шум» платформы «Росмолодежь.Форумы» будет проходить в Калининградской области с 12 августа по 14 сентября 2025 года. В этом году он пройдет в четвертый раз и объединит 1200 молодых медиаспециалистов и журналистов со всей России и из зарубежных стран.

Ранее Путин заявил, что молодежь должна видеть больше возможностей для самореализации.