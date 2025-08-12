Порошенко высказался о передаче территорий России

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что территория страны «не продается» и потенциальная сделка по обмену с Россией создаст «опасный прецедент». Его слова приводит телеканал Sky News.

Он также подчеркнул, что без Украины не может быть принято никакого окончательного решения. Киев «не может сделать подарок агрессору», утверждает Порошенко. Экс-президент понадеялся, что по итогам встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа будет достигнуто соглашение о безоговорочном прекращении огня.

Если Россия на это не пойдет, нужно предпринять несколько важных мер, полагает политик.

«Путин должен заплатить за свое абсолютно катастрофическое и безответственное поведение», — сказал Порошенко.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал «Мюнхеном-2» требования по территориальным уступкам России для прекращения огня. Он напомнил о позиции президента Владимира Зеленского, сославшегося на невозможность передачи территорий, которая зафиксирована в конституции республики.

Ранее Зеленский отказал Путину и Трампу в принятии решений по Украине на Аляске.