Политолог: вряд ли США стремятся завершить конфликт на Украине из-за Китая

Политолог Гасанов: США стремятся завершить конфликт на Украине не из-за Китая
close
J. Scott Applewhite/AP

Стремление Вашингтона завершить конфликт на Украине вряд ли можно объяснить желанием сосредоточиться на Китае, как на ключевом геополитическом противнике. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Камран Гасанов.

Эксперт отметил, что в текущей фазе президенту США Дональду Трампу необходимо решать насущные проблемы, среди которых не только Киев, но и Палестина, а также конфликты в Азии, и на все это отвлекаются значительные ресурсы.

«Конечно, эта приоритетная цель остается. Но какими средствами и силами она будет достигнута? Если нынешняя нестабильность в мире будет продолжаться, этот момент, когда США смогут, полностью забыв обо всем остальном мире, обо всех остальных конфликтах и проблемах, взяться за Китай, очень не скоро наступит», — сказал Гасанов.

Накануне Трамп подписал указ, который на 90 дней откладывает введение новых пошлин на импорт из Китая.

По данным канала CNBC, соответствующий документ был подписан американским лидером всего за несколько часов до полуночи, когда должен был истечь срок действия тарифов.

Ранее Вэнс высказался о наказании для Китая за импорт российской нефти.

