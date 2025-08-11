На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский обвинил Путина в отсутствии подготовки к прекращению огня

Зеленский: Путин не готовится к прекращению огня, ВС РФ готовятся к наступлению
true
true
true
close
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Президент России Владимир Путин определенно не готовится к прекращению огня. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Россияне перебрасывают войска для начала новых наступлений», — написал он.

До этого американская газета The New York Times писала, что Зеленский опасается, что Украину представят на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа как препятствие к миру.

9 августа украинский лидер в видеообращении заявил, что конституция страны исключает любые территориальные уступки. Он отклонил идею «обмена землями» с Россией, предложенную ранее американским лидером.

Это заявление украинский президент сделал на фоне предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. При этом присоединится ли Зеленский к этим переговорам, пока неизвестно.

Ранее Трамп ответил, будет ли Зеленский на встрече с Путиным на Аляске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами