Зеленский обвинил Путина в отсутствии подготовки к прекращению огня

Зеленский: Путин не готовится к прекращению огня, ВС РФ готовятся к наступлению

Президент России Владимир Путин определенно не готовится к прекращению огня. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Россияне перебрасывают войска для начала новых наступлений», — написал он.

До этого американская газета The New York Times писала, что Зеленский опасается, что Украину представят на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа как препятствие к миру.

9 августа украинский лидер в видеообращении заявил, что конституция страны исключает любые территориальные уступки. Он отклонил идею «обмена землями» с Россией, предложенную ранее американским лидером.

Это заявление украинский президент сделал на фоне предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. При этом присоединится ли Зеленский к этим переговорам, пока неизвестно.

Ранее Трамп ответил, будет ли Зеленский на встрече с Путиным на Аляске.