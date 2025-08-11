В Госдуме РФ оценили новость о гуманитарной поддержке Украины Азербайджаном

Оказание Азербайджаном гуманитарной помощи Украине — абсолютно нормальный шаг. Об этом в беседе с Lenta.ru заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

По ее словам, эта инициатива направлена на восстановление мирной жизни, а не на оказание военной поддержки.

«Если говорить о человеческой жизни, то такая помощь могла быть оказана и вне того, что у нас есть конфликт, поэтому, наверное, здесь надо с этой точки зрения рассматривать», — сказала депутат.

Журова отметила, что Россия не ставит перед собой цели портить жизни мирных жителей, и если в распоряжении Баку есть оборудование, способное принести гуманитарную помощь, ничего плохого в этом нет.

11 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился направить средства для оказания гуманитарной помощи Украине. Сообщалось, что средства будут выделены из резервного фонда страны, речь идет о сумме в $2 млн. Поручение было направлено министерству финансов Азербайджана.

Ранее в Госдуме РФ заговорили о введении запрета на импорт азербайджанских товаров.