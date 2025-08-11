На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме РФ оценили новость о гуманитарной поддержке Украины Азербайджаном

Депутат Журова: гумпомощь Азербайджана Украине — абсолютно нормальный шаг
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Оказание Азербайджаном гуманитарной помощи Украине — абсолютно нормальный шаг. Об этом в беседе с Lenta.ru заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

По ее словам, эта инициатива направлена на восстановление мирной жизни, а не на оказание военной поддержки.

«Если говорить о человеческой жизни, то такая помощь могла быть оказана и вне того, что у нас есть конфликт, поэтому, наверное, здесь надо с этой точки зрения рассматривать», — сказала депутат.

Журова отметила, что Россия не ставит перед собой цели портить жизни мирных жителей, и если в распоряжении Баку есть оборудование, способное принести гуманитарную помощь, ничего плохого в этом нет.

11 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился направить средства для оказания гуманитарной помощи Украине. Сообщалось, что средства будут выделены из резервного фонда страны, речь идет о сумме в $2 млн. Поручение было направлено министерству финансов Азербайджана.

Ранее в Госдуме РФ заговорили о введении запрета на импорт азербайджанских товаров.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами