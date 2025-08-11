На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт: Украина — лишь «пешка», которой Вашингтон готов пожертвовать

Mariam Zuhaib/AP

Украина является лишь «пешкой», которой Вашингтон готов пожертвовать ради собственных интересов. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Леонид Крутаков, комментируя предстоящую встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. По мнению эксперта, основной фронт для США — Китай.

«И они готовы пожертвовать пешкой в этой игре — Украиной — ради того, чтобы на время замириться с Москвой и ослабить связку России с Китаем. Я так это вижу, по крайней мере», — сказал Крутаков.

Он добавил, что та стремительность, с которой начал двигаться процесс урегулирования противоречий после визита спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву, свидетельствует о том, что Вашингтон реально стремится положить конец активной фазе конфликта на Украине.

Очные переговоры российского и американского лидеров должны состояться 15 августа на Аляске. Ожидается, что ключевой темой обсуждения станет урегулирование украинского кризиса. Главы государств планируют обговорить такие предложения по завершению боевых действий, как обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ узнали, где именно на Аляске может пройти встреча Трампа и Путина.

