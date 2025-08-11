На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Украина — лишь эпизод»: политолог о повестке переговоров Путина и Трампа

Политолог Маркелов: Украина не будет ключевым вопросом встречи лидеров РФ и США
true
true
true
close
Reuters

Киев станет лишь эпизодом в ходе встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политтехнолог, политолог и психолог Сергей Маркелов. Он убежден, что 99% времени займут разговоры не об Украине.

По мнению эксперта, «Киев в данном случае не субъект, а инструмент, с помощью которого США и Россия решают собственные вопросы».

Трамп стремится войти в «тройку главных лидеров» на равных с Путиным и Си Цзиньпином. Но сделать это можно только через диалог с Москвой, добавил он.

Встреча лидеров РФ и США состоится 15 августа. Как утверждают западные СМИ, главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи.

Ранее в США призвали убедить Россию оставить Украине вооружение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами