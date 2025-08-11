«Украина — лишь эпизод»: политолог о повестке переговоров Путина и Трампа

Политолог Маркелов: Украина не будет ключевым вопросом встречи лидеров РФ и США

Киев станет лишь эпизодом в ходе встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политтехнолог, политолог и психолог Сергей Маркелов. Он убежден, что 99% времени займут разговоры не об Украине.

По мнению эксперта, «Киев в данном случае не субъект, а инструмент, с помощью которого США и Россия решают собственные вопросы».

Трамп стремится войти в «тройку главных лидеров» на равных с Путиным и Си Цзиньпином. Но сделать это можно только через диалог с Москвой, добавил он.

Встреча лидеров РФ и США состоится 15 августа. Как утверждают западные СМИ, главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи.

Ранее в США призвали убедить Россию оставить Украине вооружение.