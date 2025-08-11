На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России рассказали о подходе властей к контролю над вооружением

Рябков: Россия не будет повышать ставки в сфере контроля над вооружениями
true
true
true
close
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Российская Федерация не собирается играть на повышение ставок в области контроля над вооружениями. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, на сегодняшний день темпы перемен достигли невообразимых масштабов в сравнении с тем, как это было несколько лет назад. Рябков отметил, что Вашингтон принимает решения импульсивно и это осложняет процесс диалога. Тем не менее, в Кремле принимают решения без импульсивности, последовательно и хладнокровно, заметил он.

«Мы будем делать все для того, чтобы не играть на искусственное повышение ставок, не давать волю чувствам в плохом смысле слова», — заявил заместитель Лаврова.

До этого Рябков заявил, что РФ продолжала научные разработки в сфере ракет средней и меньшей дальности во время действия моратория и теперь располагает солидным арсеналом таких систем.

4 августа в МИД РФ заявили, что Москва больше не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности, поскольку условия для сохранения моратория исчезли. Как уточнили в министерстве, к этому решению привели шаги «коллективного Запада», которые создают прямую угрозу безопасности России.

Ранее Рябков рассказал, чем руководствовалась Россия при выходе из ДРСМД.

Отношения России и США
