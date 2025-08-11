Политолог объяснила влияние конфликта России и Азербайджана на Армению

Конфликт России с Азербайджаном не поможет укрепить отношения между РФ и Арменией. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказала научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Евгения Горюшина.

По ее словам, формальное ухудшение диалога между Москвой и Баку могло бы создать условия для улучшения российско-армянских отношений, но подобный инерционный механизм больше не актуален на Южном Кавказе.

Политолог добавила, что Армения активно усиливает сотрудничество с Францией, Ираном и Индией, а также с Европейским союзом. Кроме того, армянская сторона обвиняет власти России в пассивности во время конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году и в связи с этим в потере гарантий безопасности.

До этого сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским осудил «целенаправленные авиаудары России» по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR.

Ранее в Азербайджане рассказали о возможных поставках оружия Украине.