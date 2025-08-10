На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия заявила в ООН о разочаровании в связи с решением насчет заседания по Газе

Полянский: РФ разочарована, что СБ ООН не созвал внеочередное заседание по Газе
Brendan McDermid/Reuters

Россия разочарована, что Панама как председатель Совета Безопасности (СБ) ООН проигнорировала просьбу о незамедлительном созыве экстренного заседания по палестинскому вопросу. Об этом во время заседания заявил исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«Разочарованы, что панамское председательство, проигнорировав просьбы большинства членов Совета Безопасности, включая РФ, созвать внеочередное заседание незамедлительно, приняло решение провести его лишь сегодня», — сказал он.

Полянский добавил, что решение провести заседание по Газе только сейчас было принято, «несмотря на крайне опасное развитие событий на оккупированной палестинской территории».

Накануне экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Палестине перенесли на 10 августа. Изначально его проведение было запланировано на 9 августа.

8 августа кабинет безопасности Израиля одобрил план, предложенный премьер-министром Биньямином Нетаньяху, касающийся установления контроля со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) над сектором Газа. Кроме того, большинство членов израильского правительства утвердили пять условий, которые, по их мнению, необходимы для прекращения военных действий: полное разоружение движения ХАМАС, освобождение всех удерживаемых заложников, демилитаризация сектора Газа, обеспечение контроля Израиля над безопасностью территории, а также формирование гражданского правительства без участия ХАМАС и Палестинской национальной администрации.

Ранее в ООН призвали ввести эмбарго на поставки оружия Израилю.

Война в Газе
