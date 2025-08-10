Генсек НАТО заявил о необходимости присутствия Украины за столом переговоров

Украина должна иметь право самостоятельно определять свое будущее в рамках возможного соглашения о завершении конфликта с Россией. Об этом в интервью телеканалу ABC News заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

«Нам нужна Украина за столом переговоров. Это будет касаться территорий. Это также будет касаться гарантий безопасности», — сказал он.

По словам генсека НАТО, Украина не должна иметь ограничений на численность своих вооруженных сил.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести 15 августа переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

На фоне этого лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, а также Германии, Польши и главы Еврокомиссии выпустили совместную декларацию, в которой указали, что европейские страны готовы продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине, поддерживать страну дипломатически. Утверждается, что конфликт можно завершить только при сочетании «активной дипломатии, поддержки Украины и давления на Россию».

Ранее Зеленский прокомментировал «территориальную сделку».