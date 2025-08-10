На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Постпред США: решение о членстве Украины в НАТО принимает не Россия

Постпред США Уитакер: решение о членстве Украины в НАТО зависит не от России
Alexandros Michailidis/Shutterstock/FOTODOM

Постпред США при ООН Мэттью Уитакер в интервью CNN заявил, что решение о членстве Украины в НАТО принимает не Россия.

«Что касается того, рассматривается ли вопрос о членстве в НАТО или нет, то решение в конечном итоге принимает не Россия. Решающими являются 32 члена НАТО,» — сказал американский постпред.

Он добавил, что все участники альянса должны единогласно поддержать вступление Украины. В случае такого развития событий путь республики в блок будет состоять из множества этапов. При этом Уитакер отметил, что соглашение по урегулированию на Украине должно быть приемлемо и для России.

До этого The New York Times со ссылкой на дипломатические источники написала, что европейские страны перед саммитом России и США на Аляске призвали американского президента Дональда Трампа учесть их позицию. Мирное урегулирование конфликта на Украине должно включать гарантии безопасности для Киева и сохранение возможности вступления в НАТО.

Ранее в ЕС назвали отправную точку переговоров по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
