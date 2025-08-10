МИД Украины обиделся на Фицо за сравнение страны с травой

Украинский МИД отреагировал на слова премьера Словакии Роберта Фицо, сравнившего республику с травой. Об этом пишет «Страна.ua».

В комментарии в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) по поводу встречи президентов России и США на Аляске политик вспомнил старую африканскую истину: «Слоны дерутся или любят друг друга, трава всегда страдает». По его мнению, независимо от итогов встречи лидеров, пострадает трава, то есть Украина.

«Предостерегаем от использования недружелюбных фольклорных аллегорий (иносказаний) и от попыток повысить политические рейтинги своей партии через подобные заявления», — заявили после этого в МИД Украины.

Там назвали слова премьер-министра Словакии легкомыслием, оскорбляющим тех, кто пострадал в ходе конфликта на Украине.

В том же видео Фицо утверждал, что членство Украины в НАТО невозможно. Он считает, что республика была использована Западом для ослабления России и это якобы известно всем. По его словам, Украина должна будет дорого заплатить, потому что эти планы провалились. Ответственность же за сложившуюся ситуацию частично несут украинские политические лидеры.

Ранее американист оценил, может ли Украина сорвать встречу Путина и Трампа.