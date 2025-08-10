Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил строителей с профессиональным праздником. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, размещенной на сайте Госдумы.

«Поздравляю с Днем строителя. Спасибо работникам и ветеранам за добросовестный труд и ответственное отношение к своему делу», — заявил он.

По словам Володина, строители вносят большой вклад в развитие российской экономики и социальной сферы. Он отметил, что они воплощают в реальность масштабные проекты и достигают поставленных перед страной целей.

Председатель ГД подчеркнул, что на текущем этапе важно совершенствовать технологические процессы, внедрять инновации в сферу строительства, а также повышать производительность труда.

Незадолго до этого премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил строителей с профессиональным праздником, отметив, что их труд требует высочайшего мастерства, ответственности и самоотдачи, а также заслуживает особого признания и уважения.

Ранее президент Союза армян Тюмени поздравил строителей с профессиональным праздником.