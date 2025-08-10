На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рябков оценил риск возникновения ядерного конфликта

Замглавы МИД Рябков: риск ядерного конфликта не снижается
Roman Naumov/Global Look Press

Риск возникновения ядерного конфликта сохраняется. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Он не снижается. Риск ядерного конфликта сохраняется», — заявил он.

Рябков отметил, что российская сторона не идет инициативно на эскалационные шаги. По его словам, РФ применяет компенсирующиеся меры и будет заниматься этим дальше.

Замглавы МИД отметил, что в мировом сообществе сохраняются признаки того, что некоторые страны до сих пор «допускают ядерную опцию как вариант реагирования на те или иные <...> обстоятельства». Рябков подчеркнул, что это является тревожным знаком.

До этого портал Barents Observer писал, что российские военные могут провести испытания межконтинентальной ракеты «Буревестник» уже в ближайшие дни.

1 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России произвели и поставили в войска первый серийный ракетный комплекс «Орешник».

Ранее стало известно, что минимум три страны могут пополнить «ядерный клуб».

