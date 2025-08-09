Лидер оппозиционной французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франция должна присоединиться к диалогу РФ и США по урегулированию на Украине. Свою позицию он изложил на странице в социальной сети X.

«Франция должна прекратить финансирование и вооружение Украины и присоединиться к этому невероятному движению ради мира», — заявил политик.

При этом Филиппо отметил, что новость о планируемой встрече лидеров России и США стала ударом по позициям западных «ястребов», выступающих за продолжение конфликта.

В ночь на 9 августа Кремль и Белый дом сообщили о том, что встреча президентов РФ и США состоится на Аляске 15 августа. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

Предполагается, что из-за обеспокоенности Украины и части стран НАТО возможным заключением сделки без учета их позиций 9 августа в Великобритании пройдет совещание советников по безопасности США, стран ЕС, Великобритании и Украины.

Ранее Филиппо потребовал лишить Зеленского власти ради мира на Украине.