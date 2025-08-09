На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии рассказали о битве за ключевой город на Донбассе

Меркурис: освобождение Красноармейска приведет к прорыву фронта на Донбассе
Евгений Биятов/РИА Новости

Вся линия обороны ВСУ на Донбассе разрушится после взятия под контроль ВС РФ города Красноармейск в ДНР. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Теперь, если Покровск (Красноармейск. — «Газета.Ru».) падет, как я уже сказал, вся линия обороны начнет рушиться», — подчеркнул он.

Скорое взятие под контроль ВС России Красноармейска, считает Меркурис, заставит президента США Дональда Трампа ускорить процесс переговоров с Москвой по вопросу решения конфликта на Украине.

9 августа сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили элитные подразделения БПЛА «Птицы Мадьяра» и К-2 под Красноармейск.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил о нарушении логистики ВСУ в Красноармейске и Димитрове. По его словам, в Димитрове украинские силы находятся в такой ситуации, «когда сложно даже отступить уже, даже если есть большое желание».

Ранее российские войска сформировали стену дронов в ДНР.

СВО: последние новости
