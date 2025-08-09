Стало известно, где может пройти встреча Трампа и Путина

Буффар: Трамп и Путин могут встретиться в Анкоридже

Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может пройти в городе Анкоридж. Об этом РИА Новости заявил директор центра арктической безопасности и устойчивости при Университете Аляски в Фэрбенксе Трой Буффар.

«Встреча, вероятно, пройдет в Анкоридже или его окрестностях. Логистическая инфраструктура для приема авиарейсов и делегаций высокого уровня там хорошо развита», — сказал он.

По его словам, проблем с безопасностью не ожидается.

Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным 15 августа на Аляске. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил слова главы Белого дома.

8 августа сообщалось, что встреча Путина и Трампа может состояться уже на следующей неделе. Среди возможных площадок назывались ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Италия. Президент России счел «подходящим» местом Объединенные Арабские Эмираты, а его помощник Юрий Ушаков подтвердил, что стороны приступили к проработке деталей. При этом белорусский лидер Александр Лукашенко предложил провести переговоры в Минске с участием Владимира Зеленского. Подробнее – в материале «Газета.Ru».

