На Западе назвали условие, при котором Путин пойдет на полное прекращение огня

WSJ: Путин согласится на прекращение огня, если Киев выведет войска из Донецка

Президент России Владимир Путин согласится на полное прекращение огня, если Украина выведет войска из восточного Донецка. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно информации издания, на первом этапе полного прекращения огня ВСУ должны покинуть весь восточный Донецк, линии соприкосновения при этом замораживаются.

Далее Путин должен обсудить с президентом США Дональдом Трампом окончательный план мира для обсуждения с украинским лидером Владимиром Зеленским. Позже Путин предложит закон, гарантирующий отсутствие атак на Украину и Европу, утверждают авторы публикации.

До этого Трамп говорил, что США предлагают и уступки территории Киевом, и возвращение части районов Украины Россией.

По словам Трампа, США изучают вопрос территорий, «за которые ведутся бои на протяжении трех с половиной лет».

Он пообещал рассказать о предложениях Вашингтона позже, сегодня или завтра. Кроме того, президент США отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский «должен быть готов что-то подписать».

Ранее Путин заявил, что встреча с Зеленским возможна.