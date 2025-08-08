Источник ТАСС подтвердил данные иностранных СМИ о дате встречи Путина и Трампа

Встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа можно ожидать в конце следующей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

«Встреча возможна в конце следующей недели», — заявил он.

Незадолго до этого Sky News со ссылкой на представителя Белого дома писал, что встреча лидеров России и США запланирована на конец следующей недели.

По словам источника, на данный момент место проведения встречи обсуждается. Он отметил, что дополнительные детали и логистика пока остаются неясными и могут измениться. Помимо этого, также остается неизвестно, будет ли принимать участие в переговорах украинский лидер Владимир Зеленский.

Встреча Путина и Трампа может пройти в ОАЭ, Венгрии, Швейцарии и Италии. Путин назвал «подходящим» местом Объединенные Арабские Эмираты, а его помощник Юрий Ушаков подтвердил, что стороны приступили к проработке деталей.

При этом белорусский лидер Александр Лукашенко предложил провести переговоры в Минске с участием Зеленского. Подробнее о готовящейся мировой встрече — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о «незаметном канале связи» между Россией и США.