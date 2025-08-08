Лукашенко заявил, что Путин может послать Трампа «на…»

Президент США Дональд Трамп после ультиматума в адрес России по урегулированию конфликта на Украине за 50 дней должен понимать, что его могут «послать». Об этом в интервью журналу Time заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Он должен понимать, что его могут послать нах…», — сказал Лукашенко, не закончив слово.

Напомним, Трамп выдвинул России ультиматум, заявив, что если конфликт на Украине не завершится за 50 дней, то он введет 100-процентные вторичные пошлины против России и стран, экспортирующих российские энергоносители. Позднее он сократил этот срок до десяти дней. Кроме того, американский лидер пообещал Киеву поставить за счет ЕС оружие, в том числе ПВО Patriot. В Совфеде заявили, что язык ультиматумов с Россией не работает, подробности – в материале «Газеты.Ru».

